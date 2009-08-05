Just a Reminder: New Address

I was reminded today that a lot of you get the blog via newsfeed, and you might not realize I've switched over to a new site. So! If you're getting this in your newsfeed - or have been wondering WHY you haven't gotten anything in your newsfeed (I know, because you don't have better things to wonder about), just a reminder that the blog is now at:
See you over there!
46 comments:
I just wanted to ask, why sp many peopl getting out from this blog? I am a new one here. Maybe you know any other good blogs?
Wow... Excellent dear, great post!! there is so information on this blog, keep posting like this so that i can come back every day for some new topic...
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Thanks for sharing...
I just happened upon your blog which is so cool because I happen to be reading Time of My Life right now! I took it out of the Beverly Hills library last week and I can't put it down. OK - my question is: I had an advice column in college, and currently have an advice blog www.deardanielleadvice.blogspot.com
But how do I translate my successes with my advice column to success in publishing. I would love a book deal, either a compelation of the writing I have already done, or a more contemporary "dear abby" column that addresses issues relating to 20-30 somethings.
Thanks for your advice,
Danielle
DearDanielle@Gmail.com
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良言一句三冬暖，惡語傷人六月寒。...............................................................
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成功的第一要素是珍惜自己 ............................................................
It takes all kinds to make a world.................................................................
新手上路哦~請大家多支持^_^......................................................................
在莫非定律中有項笨蛋定律：「一個組織中的笨蛋，恆大於等於三分之二。」.................................................................
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當你真心渴望某一樣東西，整個宇宙都會聯合起來幫助你。..................................................
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希望我的支持可以帶給你快樂--加油...................................................................
雖天地之大，萬物之多，而惟吾蜩翼之知。..................................................
感謝分享~希望有更多的好文章分享給大家.................................[/url]...............
Of two evils choose the least...................................................
「仁慈」二個字，就能讓冬天三個月都溫暖。.......................................................
不斷的砍伐用的雖是小斧，卻能砍倒最堅硬的橡樹。......................................................
生存乃是不斷地在內心與靈魂交戰；寫作是坐著審判自己。. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
唯有用熱情、用智慧去觀察事物，這事物才會把他的秘密，洩漏給我們......................................................................
好看耶~一定每天有空給你支持............................................................
看了你的日誌 覺得今天好充實 晚安瞜.................................[/url]...............
What is L.L. Seahand's real name? Posts on Twitter as writer, among other things.
Thanks for reminding me..i forget things very soon!
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Hi allison I just started my first blog ever and was interested in someday becoming a writer any tips in breaking into the industry as a writer thanks so much!!
Allison,
I would love love love it if you could check out my new (true) story blog. I'm telling my story in bi-weekly updates. :-)
http://star-crossed-hearts.blogspot.com/
Thanks!
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